中国2025年の化粧品市場規模が1兆元を突破　国産ブランドのシェアは6割近くに

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2025年に中国で承認・登録された新規原料および新規原料の届出は前年同期比で9割近く増加し、同年の化粧品市場規模は1兆元（1元は約23.0円）を超え、国産ブランドのシェアは6割近くに達したことが24日、2026年全国化粧品監督管理業務会議への取材で分かった。

関連統計によると、2025年の中国化粧品産業の市場規模は、前年同期比2.8％増の1兆1000億元を突破した。このうち、国産ブランドの売上高シェアは57.4％に達した。また、中国の化粧品輸出は長年にわたり高い成長を維持しており、2025年の輸出総額は前年同期比9.2％増の78億2000万ドル（1ドルは約158.6円）となった。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年3月25日