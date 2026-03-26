元国連総会議長「第15次五カ年計画は世界に多くの発展チャンスもたらす」

北京市で開催された中国発展ハイレベルフォーラム2026年年次総会の会期中、元国連総会議長で、現在国際協力・持続可能な発展研究センターのセンター長を務めるヴク・イェレミッチ氏は、「中国経済を一言で表現するなら何か」との質問に対し、ためらうことなく「安定」と答えた。

イェレミッチ氏は、「世界は目下、変動して不安定であり、本当に安定し、計画性があり、予測可能な地域は決して多くない。私が思うに、中国こそ現在の世界における安定の象徴だ」と説明した。

またイェレミッチ氏は、「第15次五カ年計画（2026～30年）は非常に多くの発展チャンスをもたらす。こうしたチャンスは中国のものであるだけでなく、中国と手を取り合おうとする世界各国のものでもある。私は世界各国が積極的にこのチャンスに関わることを心から願う。なぜなら、私たちには世界規模での安定と繁栄が必要だからだ」と言い足した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月26日