2030年の中国の姿とは？

中国は今後5年間で、質の高い発展において顕著な成果を収め、科学技術の自立・自強の水準を大幅に高め、改革のさらなる全面的深化において新たなブレイクスルーを遂げていく。また、社会の文明度を顕著に高め、国民生活の質を向上させ続け、「美しい中国」建設において新たな重要な進展を遂げていく。さらに、国家安全保障の防壁を一層強固にしていく。「第15次五カ年計画（2026～30年）」の強固な基盤の上に立ち、2035年に向けて奮闘を続け、中国の経済力・科学技術力・国防力・総合的国力・国際的影響力の大幅な飛躍を実現し、1人あたり国内総生産（GDP）を中等先進国水準にまで高め、国民生活を一層幸福で素晴らしいものにし、社会主義現代化を基本的に実現していく。（編集TG）

「人民網日本語版」2026年3月9日