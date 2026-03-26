中国、陸海空・宇宙を一体化した総合観測体系を構築

23日は第66回世界気象デーに当たる。「第14次五カ年計画（2021～25年）」期間中、中国の気象観測は飛躍的な発展を遂げたことが、中国気象局への取材で分かった。軌道上の風雲気象衛星10基、気象レーダー842基、地上気象観測ステーション10万カ所以上からなる立体的観測体系が全面的に構築され、全国の自動気象観測所の平均間隔は9.8キロメートルにまで縮小し、観測密度と精度が著しく向上した。科技日報が伝えた。

高品質な観測ネットワークに支えられ、天気予報の精度が継続的に向上している。激しい対流性気象の警報発令までの平均時間は48分に達し、過去最高を更新した。台風の24時間進路予報の誤差は58キロメートルまで縮小し、国際的なトップレベルを維持している。

中国気象局の関係責任者は「この気象の『天網』は、災害性気象の監視・防御ラインを一層強化するだけでなく、観測能力を迅速にサービス価値へと転換している。観測データは2000カ所以上の新エネルギー発電所における風力・太陽光資源の精密予測を支援し、『瓦里関（ワーリーグァン）曲線』は地球規模の気候ガバナンスにおける中国の責任ある姿勢を物語っている。また、全国の農業気象試験ステーション網は食糧生産機能エリアの全面カバーを実現し、道路の凍結や視程などの専門観測プロダクトが交通安全を力強く支えている」と述べた。

現在、中国は高軌道・低軌道の協調運用と複数の衛星によるネットワーク観測体系を構築している。地上数百キロメートルの宇宙空間では、10基の風雲気象衛星が昼夜を問わず使命を遂行している。静止軌道上の風雲4号C衛星は、対象地域を1分間隔で連続的に高速撮像する能力を備える。干渉型大気鉛直探測装置は空間分解能が12キロメートルから8キロメートルへ向上し、通常1時間ごとの観測に加え、15分間隔の高頻度観測も可能となり、突発的な災害性気象が発生した際に迅速に目標を特定できる。

「第14次五カ年計画」期間中、風雲気象衛星は世界133の国・地域にサービスを提供し、応用サービスプラットフォームにアクセスする国・地域数は107％増加した。国際的な防災・減災緊急保障メカニズムに登録した国は38カ国に達している。国民向け早期警報の中国発のソリューションである「媽祖（MAZU）」は5カ国で導入され、40カ国以上がクラウド経由で利用可能となり、世界の気象防災・減災に中国の知見を提供している。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月26日