リニューアルされた「ニューオリエントエクスプレス」の運行スケジュール発表

中国鉄路・烏魯木斉（ウルムチ）局集団有限公司が運行する質の高い観光特別列車「新東方快車(ニューオリエントエクスプレス)」のアップデートが完了し、リニューアルされた車両が間もなくお披露目されることになっている。

「新東方快車」は、安全で、快適なオーダーメイド型のサービスが売りで、ネットユーザーの間では「移動する高級ホテル」と呼ばれている。

サービスの質を高めるべく、烏魯木斉局集団公司は、ハードウェア設備の操作体験や備品、バリアフリー移動といった多方面において、アップデートを実施。旅客の乗車体験を全面的に向上した。

アップデート後の「新東方快車」は18両編成で、高級寝台車やバーやキッチンの車両、食堂車などがあり、宿泊、飲食、レジャー・娯楽が一体となっている。

寝台車は個室タイプで、全部屋に二人用のソファーやテーブル、椅子、シャワーとトイレが仕切られているタイプの洗面所が完備されている。

また、滑り止め付きの手すりや緊急時用のコールシステム、独立した温度コントロールシステムを含む車内の全ての設備・施設が高齢者にやさしい設計になっている。さらに、医療従事者が全運行区間を同行しているため、高齢の旅客が安心して乗車できるようになっている。

高齢者の移動ニーズに焦点を合わせ、「新東方快車」は、さっぱりした味付けで、消化の良いヘルシーな食事のメニューを準備しており、飲食の面でも旅客の健康に十分配慮されている。

多機能車両には、カラオケやバーがあり、旅客はそこでくつろいだり、交流を楽しんだりすることができ、充実した旅を楽しむことができる。

車内では各種テーマの多種多彩なイベントも行われるため、旅客は歌や踊りの素晴らしいパフォーマンスを楽しむことができるほか、無形文化遺産伝承人も特別ゲストとして登場して、交流でき、新疆維吾爾（ウイグル）自治区の特色ある伝統的な民俗行事の魅力を没入型で体験できる。

同列車には「柔軟に停車」するスタイルが採用され、交通、宿泊、飲食、入場券といったトータルチェーンサービスが集約されており、旅客は気軽に、じっくりと新疆旅行を楽しみ、民俗行事や美しい大自然を満喫することができる。

「新東方快車」の運行スケジュール

4～9月 新疆維吾爾自治区の北部と南部を巡る旅

停車駅：烏魯木斉—庫車(クチャ)—喀什（カシュガル）—吐魯番(トルファン)—北屯市—伊寧(グルジャ)—精河南—烏魯木斉

見どころ：新疆維吾爾自治区の北部と南部の美しい大自然と奥深い文化を思いっきり満喫。

7～8月 新疆維吾爾自治区北部の秘境巡り

停車駅：烏魯木斉—阿勒泰（アルタイ）—北屯市—奎屯(クイトゥン)—伊寧—精河南—烏魯木斉

見どころ：新疆維吾爾自治区北部の雪山や草原、湖といった大自然の絶景を没入型で満喫。

10月 シルクロード・新疆維吾爾自治区南部の旅

停車駅：烏魯木斉—吐魯番—若羌(チャルクリク)—楼蘭—和田(ホータン)—莎車—喀什—庫車—輪台(ブグル) —烏魯木斉

見どころ：新疆維吾爾自治区南部の奥深い文化をじっくり楽しみ、民族的情緒を肌で感じる。

（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月27日