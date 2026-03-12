烏魯木斉ウォーターパークで人気を集めるパンダ館　新疆

新疆維吾爾（ウイグル）自治区の烏魯木斉（ウルムチ）ウォーターパークのパンダ館は2月19日にプレオープンし、中国の「国宝」と呼ばれるパンダを至近距離から見ることができるとあり、多くの市民や観光客で賑わいを見せている。中国新聞網が伝えた。

元気で活動的な5歳半のジャイアントパンダの「徳瑞（ダールイ）」（撮影・史玉江）。

パンダ館では、中国ジャイアントパンダ保護研究センターから来た雄のパンダ「徳瑞（ダールイ）」と「宝元（バオユエン）」が暮らしており、のんびりと休んだり、じゃれ合って遊んだりしていてとてもかわいらしく、来館者が次々とカメラのシャッターを切っている。

烏魯木斉市の文化観光の新たな目玉となっているパンダ館（撮影・史玉江）。

烏魯木斉市の市民・李在朋さんは、「新疆で国宝のパンダを見ることができ、とても新鮮味があるし、誇りに感じる。都市の文化観光サービスが常にアップデートされていることを感じている」と語る。烏魯木斉ウォーターパークパンダ館の建築面積は1644平方メートルで、温度や湿度を一定に保つ設備や床暖房、新風システム、スマートスプリンクラーなどを完備。パンダにとって快適、かつ安全な生活環境が整えられている。（編集KN）

烏魯木斉市の文化観光の新たな目玉となっているパンダ館（撮影・史玉江）。

「人民網日本語版」2026年3月12日