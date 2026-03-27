AI訓練士が引っ張りだこに

上海市の中心エリアにあるトレーニング教室では、「データバンク管理の最適化の仕方」や「ヒューマンコンピュータインタラクション設計の調整の仕方」などについて、講師が丁寧に説明し、スキルの「充電」にやって来た受講者が熱心に学んでいた。AI産業のレイアウトを先頭に立って進めてきた上海では、こうした光景がすでに常態化となっている。人民日報が伝えた。

2025年、上海市では、延べ1万6300人がAI訓練士職業技能等級検定を受け、1万900人が合格して証書を手にした。

中国のAIコア産業の規模は現在、拡大の一途をたどっており、多様な雇用機会を生み出している。中国人的資源・社会保障部（省）が過去5年間に発表した72の新職業のうち、20以上の職業がAI関連となっている。スマート製造からスマート医療、金融サービスから都市管理に至るまで、AI技術が加速しながら進歩するにつれて、AI人材のニーズが爆発的に高まっている。

上海では、AI訓練士の募集が30％以上増加している。上海市徐匯区にある「模速空間」に入居するある企業の責任者は、「当社は『技術+垂直業界』の背景を備える複合型人材を特に必要としている。市場では、要求を満たす人材の供給が需要に追い付いておらず、採用期間の長期化やコストが高いケースが増えている」とした。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月27日