中国初の新型エネルギー貯蔵向けAIデータ分析プラットフォームが稼働開始

中国が独自開発した初の新型エネルギー貯蔵向けAI（人工知能）データ分析プラットフォームが23日、正式に運用を開始したことが、南方電網への取材で分かった。中央テレビニュースが伝えた。

同プラットフォームは異なる技術タイプの新型エネルギー貯蔵設備と接続されており、AIの自律学習と膨大なデータ分析に基づいて、設備に存在する不具合や潜在的リスクを遠隔かつリアルタイムで検出し、自動的に運用・保守計画を生成して迅速に対応することが可能だ。

現在、同プラットフォームは8カ所の新型エネルギー貯蔵発電所に接続されており、広東省、雲南省、海南省などの地域をカバーしており、データ収集ポイントは230万カ所を超える。1年間の試験運用を経て、8カ所の発電所における設備故障率は34％低下し、新エネルギーの消費電力量は約30％増加し、システムの調整能力が顕著に向上した。

南方電網エネルギー貯蔵検修試験分公司の技術専門家・劉軒氏は、「このプラットフォームはすでに100カ所以上の大型エネルギー貯蔵発電所に対するインテリジェント分析能力を備えており、リチウム電池やナトリウム電池などの高品質データセットを構築済みだ。今後は全バナジウムレドックスフロー電池などの新型エネルギー貯蔵実証拠点も接続し、新興基幹産業の強化を支援していく」と述べた。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月24日