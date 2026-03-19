中国の大手IT企業が月収70万円以上で文系人材の争奪戦？

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AI時代の潮流の中、中国では大手IT企業が文系人材が高給で引っ張りだことなる新たな注目株となっている。大規模AIモデルが人間の価値観を理解できるよう訓練するために、阿里巴巴（アリババ）を始めとする企業は「AIナラティブデザイナー」といったポストを設け、「中国語や哲学などの文系学部出身者」と応募資格に明記している。この類のポストの月給は3－5万元（1元は約23.2円）が相場となっており、年収30万ドル(1ドルは約159.7円)で募集されている重要ポストもある。

360グループの創業者・周鴻禕氏は、「AI時代において、文系学部出身者は理系より人気となる。AIの急速な発展はすでに人間が文明や倫理、法律に対する研究を追い抜いている。経済学者や社会学者といった人類文明の発展を研究する文系学部出身者は、こうした問題を思考する際にカギとなる人材だ。こうした問題を解決できなければ、技術の急速な発展は多くの社会問題を引き起こすことになるだろう」と指摘した。

そして、「もう一つ、AIがプログラマーを代替するようになっているという変化もある。今後、人間に必要とされるのは管理能力、指揮能力、表現能力に長けた、AIエージェントに対し、論理的で明確な指示を出せる人材だ。この面において、文系学部出身者には強みがある」との見方を示した。

AIが台頭する中、文系教育にはどのような育成目標へのシフトが必要か？

AI技術が人類の認知パラダイムを再構築している現在、文系教育の育成目標は、「知識の伝達」から「思考能力の訓練」へとシフトし、パラダイムシフト転換を達成しなければならなくなっている。しかしシフトするからといって、従来の文系を否定するわけではなく、技術のうねりにおいて、人的・文化的教育の本質を再定義しているに過ぎず、技術をコントロールし、人間性を守り、文明をリードする認知主体を育成することに変わりはない。そして、文系教育が想像力と批判的思考の弁証法的統一を強化し、技術の社会構築に参加することがさらに重要になっている。実際の世界の複雑な問題を解決するというのが、文系教育の生命力であるべきだ。文系教育の再構築というのは、技術に対する抵抗ではなく、技術の大きな流れにおける人類の非代替性の再定義と言えるだろう。

今後、多くの作業をAIがこなすことができるようになるのは確かであり、人間のコア競争力は、既存の知識を使いこなすことから、優れた質問を提起し、的確な判断を下し、最適なアプローチを探し出す能力へとシフトしていくことになるだろう。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月19日