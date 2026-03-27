上海初のペットがテーマの郵便局がオープン

上海市初のペットをテーマにした郵便局が今月26日、徐匯区の竜華街道（エリア）で正式にオープンした。ペット郵便局は、マナーの宣伝や公益活動の推進、ペットサービスといった機能を一つにしており、上海市がペット飼育マナーを踏み込んで向上させ、都市の精密管理の水準を高めるための重要なアプローチとなると期待されている。文匯報が伝えた。

運営機関によると、ペット郵便局内には、「ペット飼育マナー宣伝エリア」「公益活動エリア」「ペットサービスエリア」、「テーマ別の文化クリエイティブグッズエリア」の4大機能エリアが設置されている。ペット飼育マナー宣伝エリアでは、マルチメディアデバイスを通して、ペット飼育に関する法律・法規や飼育に関する正しい知識を常時紹介。公益活動エリアでは、上海市の猫を保護する公益性プロジェクト「猫島」と協力し、定期的に野良猫の飼い主探しや、弁護士を招いたペット関連の相談、チャリティーバザーなどを行う。またペットサービスエリアでは、ペットとの暮らしに関わる各種便利なサービスを提供。テーマ別の文化クリエイティブグッズエリアでは、ペットをテーマにした切手やポストカードといった特色ある文化クリエイティブグッズを販売する。

注目すべきは、ペット郵便局には、市民にサービスを提供する猫（野良猫）店長と犬店長を採用している点だ。2匹の店長は公益店長として、共に市民にサービスを提供することになる。

オープニングイベントでは、ペット郵便局の記念封筒や消印の使用開始を祝うセレモニーも開かれ、切手収集愛好家やペットを飼育している市民、公益団体などが参加して、サービスを体験していた。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年3月27日