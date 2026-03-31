第6回消費財博に3400以上のブランド出展　海外からの出展が65％

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商務部（省）の盛秋平副部長は、国務院新聞弁公室が3月30日午前に開催した記者会見で、「第6回中国国際消費財博覧会（消費財博）が今年4月13日から18日まで海南省で開催される。今回の消費財博は60数ヶ国・地域から3400を超えるブランドが出展し、海外からの出展の割合は前年に比べて20ポイント高い65％を占める見通しだ」と述べた。

盛副部長の説明によると、主賓国であるカナダは400平方メートルの国家館（パビリオン）を設置し、カナダ企業約40社が出展し、展示品には化粧品、農産品、健康食品、ペットフードなどが含まれる。また、「メープル風味のカナダフード――カナダグルメフェスティバル」、専用会場での需給マッチング会など、主賓国として一連のイベントも開催する予定。スイス、チェコ、アイルランドなど12ヶ国・地域は公式代表団を組織して出展し、ロシア、ブルガリアなどは初めて国家館を開設するという。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年3月31日