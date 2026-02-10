上海で午年の「二次元」消費が活況

午年の春節（旧正月、今年は2月17日）が近づく中、上海市のランドマークが集まるエリアや商業市街地では、馬の要素に関連した「二次元（アニメ・漫画・ゲームなどの総称）」イベントが多数開催されている。東方明珠電視塔（オリエンタルパールタワー）では、世界的に有名なIP「マイリトルポニー」が、中国の伝統的な民俗と融合した新春遊園会を展開。正大広場では、高さ4メートル近い巨大なシュガーアートの「ペガサス」が、伝統工芸と現代的美意識を融合させている。

「二次元」IPを中核に関連産業チェーンを整備することで、文化・商業・観光を深く融合させた新たな消費シーンが、午年の消費市場に新たな活力をもたらしている。（編集NA）

「人民網日本語版」2026年2月10日