中国の小型貨物宇宙船「軽舟」試作機、打ち上げに成功

中国科学院は3月30日夜、北京時間同日午後7時にキャリアロケット「力箭2号遥1」が東風商業宇宙イノベーション試験エリアから打ち上げられ、搭載していた小型貨物宇宙船「軽舟」試作機（白象号）が予定軌道に順調に投入され、飛行試験が成功裏に完了したとメディア向けに発表した。中国新聞網が伝えた。

小型貨物宇宙船「軽舟」試作機（白象号）。画像提供：中国科学院

「軽舟」試作機（白象号）は、中国科学院微小衛星イノベーション研究院が主導して開発したもので、機体重量はわずか4.2トン、単一モジュール一体化構造を採用し、複数のロケットに柔軟に対応可能で、極めて優れた打ち上げ互換性を備えている。

今回の飛行試験では、技術蓄積、軌道上実証、科学探査および科学教育コンテンツなど計27プロジェクトを搭載し、総搭載重量は1.02トンに達した。高度200キロメートルから600キロメートルの軌道上で一連の技術試験が実施される。

同試作機は軌道投入後、軌道上飛行に関する重要技術の検証を行う予定だ。今後はフライトモデルが中国の宇宙ステーションとドッキングし、同ステーションへの補給輸送サービスを提供する見込みだ。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年3月31日