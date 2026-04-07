清明節連休、全国重点小売・飲食企業の1日平均売上が2.4％増

商務部（省）によると、今年の清明節（先祖を祭る中国の伝統的な祭日、今年は4月5日）には、全国各地で連休となり、消費ニーズが力強く顕在化して、春の消費市場に活力を注ぎ込んだ。

同部の商務ビッグデータによると、清明節連休期間中、全国の重点モニタリング対象の小売・飲食企業の1日平均売上高は前年同期比で2.4％増加し、重点モニタリング対象の商業市街地78ヶ所の利用客数は同6.0％増、売上高は同6.7％増だった。

商品消費について見ると、5日現在、2026年の自動車買い替え政策による補助金の支給件数は152万6000件に上り、補助金を利用した新車購入の売上高は2468億元（1元は約23.2円）だった。家電の買い替えとデジタル・スマート製品の新規購入による売上は計6284万5000台に上り、売上高は2159億7000万元に達した。同ビッグデータによれば、重点モニタリングプラットフォームでのスマートグラスの売上高は前年同期の4.2倍になり、スマートウォッチ・ブレスの売上高は同12.3％増だった。

サービス消費について見ると、関連データから、同連休期間に、重点モニタリング対象である飲食企業の売上高が同3.9％増加したことがわかる。また、重点モニタリング対象プラットフォームでのホテル・宿泊サービス消費は同2.6％増加し、他都市への旅行に出かけた人（延べ人数）は同15.1％増、テーマパークでの消費額は同11.7％増、家族旅行・教育旅行の予約は倍増し、レンタカーの予約は同約40％増だった。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月7日