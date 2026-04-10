ザリガニ漁が解禁に　江蘇省盱眙

江蘇省淮安市盱眙県淮河鎮明祖陵村では4月3日午前、「漁の解禁だ！」の掛け声とともに、重厚なドラの音が響き渡り、漁船80隻が船出した。そして揃いの作業服を着た漁師160人が道具を手に、手際よく網を引き上げ、「2026年盱眙ザリガニ漁解禁セレモニー」がスタートし、ザリガニ消費シーズンの幕が開いた。人民網が伝えた。

展示・即売エリアでは、企業30社による「盱眙ザリガニ」全産業チェーンの優良製品が人々の注目を集めた。稚エビや観賞用エビなどの一次産品から、丸ごとのザリガニやザリガニの調理用ソース、さらには人々の注目を集める「ザリガニコーヒー」まで、第一次・二次・三次産業が融合した豊かな成果が余すところなく披露された。

現在、盱眙県のザリガニ養殖総面積は約6万7千ヘクタール、年間生産量は15万トンに達している。このうち、稲作と養殖を組み合わせた「共生モデル」は約5万4千ヘクタールと、全体の8割を占めている。「盱眙ザリガニ」は、全国の地理的表示（GI）製品の地域ブランド（水産類）部門で、10年間連続で首位を維持している。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年4月10日