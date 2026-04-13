中国南西部初の「BMI」研究型病棟を訪ねて 重慶市
人民網日本語版 2026年04月13日13:21
重慶市にある重慶医科大学附属第二医院では4月10日、中国南西エリア初となるブレイン・マシン・インターフェース（BMI、脳活動を読み取って機械やコンピュータを操作する技術）臨床研究型病棟で、脳梗塞を患う李清東さん（72）が、医療スタッフの指導のもと、外科手術を伴わない非侵襲型BMI採集デバイスを装着していた。そして「運動イメージ」のパラダイムによって、麻痺している左下肢をコントロールすることで、「意識によるコントロール」を用いたリハビリ治療を実施した。新華網が伝えた。
これまでに、100例を超える麻痺患者が、この病棟で、関連する診療サービスを体験している。（編集KM）
「人民網日本語版」2026年4月13日
注目フォトニュース
関連記事
このウェブサイトの著作権は人民網にあります。
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn
掲載された記事、写真の無断転載を禁じます。
Tel:日本（03）3449-8257 Mail：japan@people.cn