騰格里砂漠で春の砂防作業が佳境に　寧夏

寧夏回族自治区中衛市はこのほど、砂漠化防止担当作業員を組織し、自治区内にある騰格里（トングリ）砂漠の固砂・縁止め帯の改良・向上作業を実施した。新型の「草方格（乾燥したワラで1メートル四方のワラを碁盤の目のように並べて砂に埋め込むこと）」を設置し、防砂成果を強固なものにし続けることで、黄河上流の生態障壁を築き上げている。新華網が伝えた。

伝統的な草方格は2～3年で風化するが、この「ブラシ状網ロープ式草方格」は、耐用年数が5～6年で、設置効率は人力による作業に比べ60％向上し、工業的量産も可能で、中衛市ではここ数年、段階的に普及が進んでいるという。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年4月13日