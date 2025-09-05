庫布其砂漠の生態系バリア構築を後押しする太陽光発電産業　内蒙古

内蒙古（内モンゴル）自治区は、ここ数年間、砂漠化対策と風力・太陽光発電の一体化プロジェクトを実施しており、庫布其（クブチ）砂漠の整備が進められている。新華網が伝えた。

鄂爾多斯（オルドス）市杭錦（ハンギン）旗など庫布其砂漠北部地域では、各太陽光発電所が新エネルギー産業の発展を促進すると同時に、現地の生態的管理と経済発展の確固たるバリアとなっている。「太陽光発電＋エコ管理」建設モデルは、太陽光パネルによる発電のほかパネルの間や下の空間を活用し、特色あるエコ修復、経済作物の栽培、植林・緑化の実施と技術革新を総合的に考慮して、立体的なエコ修復モデルを構築している。これによって、砂漠が緑色のエネルギーがあふれる「ブルーオーシャン」へと変化し、エコと経済におけるウィンウィンを目指している。（編集KM）

「人民網日本語版」2025年9月5日