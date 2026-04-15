雲南省孟連県で「水かけ祭り」開催　数万人が熱狂

雲南省普洱市孟連傣(タイ)族拉祜(ラフ)族佤(ワ)族自治県で今月12日、傣暦の新年を祝う「水かけ祭り」が開催された。県の行政中心地の主な街道（エリア）や娜允広場では、各族の人々が華やかな衣装を着て、水鉄砲やバケツを持ち、水をかけ合って幸運や幸福、健康を願った。会場となったこの小さな街には歓声や笑い声が響き渡っていた。人民網が伝えた。

傣族の盛大な伝統行事である「水かけ祭り」は、孟連県の各族の人々が共に祝う祭りでもある。今年の「水かけ祭り」では、無形文化遺産のパフォーマンスや各民族の伝統的な歌やダンス、特色あるグルメなども楽しむことができるとあり、多くの観光客で賑わいを見せた。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年4月15日