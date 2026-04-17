消博会に見る海南自由貿易港の「国際的ムード」

海南省海南自由貿易港の全島封関運営開始後初となる国家級消費イベントとして、同省で開催されている第6回中国国際消費品博覧会（消博会）は、「開放が世界の消費をリードし、革新がより良い生活を駆動する」をテーマとして、60数ヶ国・地域から3400あまりのブランドが出展している。自動車・家電・食品・酒類など数多くの優れた製品が世界中から消博会に集結し、海南自由貿易港は「国際的ムード」を大いに発揮している。新華網が伝えた。（編集KM）

第6回中国国際消費品博覧会で、ロシアの工芸品を展示する出展者（4月16日撮影・蒲暁旭）。

第6回中国国際消費品博覧会で、ロシアの工芸品を展示する出展者（4月16日撮影・蒲暁旭）。

第6回中国国際消費品博覧会で、英国の高級車ベントレーを体験する来場者（4月16日撮影・蒲暁旭）。

第6回中国国際消費品博覧会で、イランの製品についての紹介に耳を傾ける来場者（4月16日撮影・張麗芸）。

第6回中国国際消費品博覧会で、韓国ブランドの炊飯器を来場者に紹介する出展者（4月16日撮影・蒲暁旭）。

第6回中国国際消費品博覧会に展示された日本の酒類（4月16日撮影・蒲暁旭）。

第6回中国国際消費品博覧会で賑う「グローバル特色消費展示エリア」のカナダ・パビリオン。カナダは今回のホスト国（4月16日撮影・蒲暁旭）。

「人民網日本語版」2026年4月17日