海南のブリ稚魚が日本へ輸出 「封関運営」スタート後初
人民網日本語版 2026年03月23日13:15
海南省の三亜出入境・国境検査所によると、日本の稚魚運搬船「第六十一若宮丸」が3月20日、ブリの稚魚16万匹を積み込んで、同省陵水黎（リー）族自治県新村鎮にある新村港の港外錨泊地を出発し、日本の鹿児島県に向かった。これは海南島全島を関税ゼロにする「封関運営」事業がスタートしてから初めて輸出されるブリの稚魚であり、2026年の海南の熱帯性水産種苗の海上輸送輸出業務の幕開けでもある。
ブリの稚魚は海南特有の海水養殖魚の主要種苗の一つであり、海南の輸出量は中国全体の7割近くを占める。海南の質の高い「ブルーフード倉庫」構築と海洋種苗業の海外進出における「看板商品」でもある。
（編集KS）
「人民網日本語版」2026年3月23日
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