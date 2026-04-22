6分で充電完了　寧徳時代が次世代超急速充電バッテリーを発表

寧徳時代新能源科技は21日に北京で、「スーパー科学技術デー」と銘打った新製品発表会を行い、第3世代の超急速充電バッテリー「神行超充電池」を発表した。同製品は等価10Cの性能を実現し、最高で15Cの超急速充電能力を備え、常温の環境下でフル充電までわずか6分しかかからない。

4月21日、寧徳時代は北京で「スーパー科学技術デー」と題した新製品発表会を行い、第3世代の超急速充電バッテリー「神行超充電池」を含む複数の製品を発表した。（撮影・唐詩凝）

寧徳時代の曽毓群会長は発表会の中で、「過去10年間に、当社の研究開発投資は1000億元（1元は約23.3円）を超えた。そのうち2025年は200億元を超え、保有特許件数は6万件を超えた。中国の技術が世界へ進出していく際には、速度と規模だけをよりどころにしてはならず、質の高いイノベーションと検証可能な能力をさらに大きなよりどころとするべきだ」と述べた。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年4月22日