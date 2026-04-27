灌漑始まる春の棚田が織りなす風景　江西省崇義

江西省贛州市崇義県上堡郷の上堡棚田では4月25日、灌漑が始まった棚田と森林や民泊施設が織りなす美しい風景が広がっていた。人民網が伝えた。

崇義県は、ここ数年、山や水資源と棚田の景観という優位性を活用し、環境整備やインフラのアップグレード、民家の小規模な改修を通じて、棚田・竹林・古い村落など原風景の景観および機能の最適化に取り組んできた。観光民宿や体験学習拠点、観光農園などの業態を発展させ、山間部の村民が「景観と村の融合、観光による農業振興」という増収の道を歩むようバックアップして、生態効果と経済効果の両立を実現している。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年4月27日