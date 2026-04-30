都市を「カラーウォーク」で巡り、「癒やしの色」を探す若者たち

「カラーウォーク（Color Walk）」と呼ばれる都市散策スタイルが、このところ若者たちの間で流行しており、現代の若者にとって精神生活を豊かにし、日々の暮らしのマンネリ化を打破するための新たな選択肢となっている。カラーウォークはテーマとなる色を、ルーレットアプリなどを使ってランダムで選び、街を散策しながら、そのテーマカラーに沿ったシーンを探し出し、撮影することで、自らの生活に積極的に彩りを取り入れている。新華網が伝えた。

若者たちは、シンプルながらも意義のあるこのスタイルを通じて、単調な生活を打破し、生活に対する感受性と愛着を高めている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年4月30日