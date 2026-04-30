茶の香りを存分に味わえる「春茶の宴」　雲南省

「茶を飲む」ことは、中国人の日常的な習慣であるが、茶葉を野菜のように調理して食べるのはあまり聞いたことがないかもしれない。春茶の収穫シーズンが訪れ、雲南省大理白（ペー）族自治州雲竜県では、現地の茶農家が、各種の茶葉の風味に合わせ、異なる食材を組み合わせて、「紅茶煮鶏（鶏肉の紅茶煮）」や「茶葉炒蝦仁（茶葉とエビの炒め物）」、「茶葉涼拌鶏絲（茶葉と蒸し鶏の和え物）」、「茶葉酥（茶葉のサクサク揚げ）」、「白茶煮稀飯（白茶粥）」、「抹茶湯団（抹茶団子）」などを制作した。テーブルいっぱいに並べられたこの「春茶の宴」はどれも茶の香りを存分に味わえるグルメとなっている。人民網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年4月30日