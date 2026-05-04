【新青年】鼓浪嶼で詩とともに生きる若者たち

詩とともに生きる3人の若者が、福建省厦門（アモイ）市にある島・鼓浪嶼（コロンス島）で自分の物語を文字で書き記すと、この島に古くから受け継がれてきた詩の魂が今という時間の中で新たな生命力を輝かせた。

鼓浪嶼に根を下ろして10数年になる詩人の顔非さんは、「詩歌の中のさまざまなフィクションの世界を現実の生活の中に持ち込んだ」という。これまでに「聶小青」、「七小姐」など詩からヒントを得た店名の店をオープンし、「双城詩会」、「閩地詩会」、第1回鼓浪嶼詩歌展といった詩のイベントを立ち上げた。

若き教師の李懐さんは、朗読によって詩歌と対話するための架け橋を築いた。李さんによれば、詩歌の朗読は「再創造」であり、原作を尊重することを基礎としながら、そこに自身の解釈や感情を加えるのだという。

マダガスカル出身で華僑大学の大学院生（マスター）の陳娜晗さんは、「文化の枠を超えた出会いの中で詩の神髄に触れた。（中国の詩人・戴望舒が1927年に創作した現代詩の）『雨巷』は中国語の詩歌を通じて自分自身を見つめさせ、内向的で臆病だった自分を勇敢で生命力あふれる私に変えてくれた」と話した。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月4日