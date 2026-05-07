中国1-3月のロボット輸出、好調なスタート

資料写真（撮影・張豪夫）

税関の統計によると、今年第1四半期（1-3月）、中国のロボット産業は海外市場の開拓ペースを加速させた。個別に分類された各種ロボットの輸出額は合計113億2000万元（1元は約22.9円）に達し、製品は世界148の国・地域に輸出された。

分野別に見ると、清掃ロボットが特に好調だった。今年新たに追加されたロボット関連税目として、清掃ロボットの第1四半期の輸出額は77億5000万元に達し、ロボット輸出総額の68.5％を占め、中国のロボット輸出の主力製品となっている。

第1四半期、中国の産業用ロボットの輸出額は前年同期比42％増の31億6000万元となった。中国のロボット産業は現在、単一製品の輸出から、「技術＋ソリューション＋サービス」を組み合わせた総合的な輸出へのモデル転換を加速させている。（編集JZ）

「人民網日本語版」2026年5月7日