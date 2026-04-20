盲導や宅配受け取り可能　開放環境で完全自律行動できる世界初のエンボディドAIロボットが登場

阿里巴巴集団（アリババグループ）傘下の高徳は4月19日、初のエンボディドAIロボット製品「途途」を公開した。四足歩行ロボットとしての途途は、外出し、思考できるだけでなく、スマート盲導犬として視覚障がい者を支援することもできる。高徳は、これが開放環境下で完全自律行動を実現した世界初のエンボディドAIロボットだとしている。北京日報が伝えた。

「2026北京亦荘人型ロボット・ハーフマラソン」で、途途は初披露された。自律的な検知、判断、実行能力を備えた途途は、視覚障がい者が複雑な環境の中で一連の課題をクリアするのを支援した。具体的には、静的・動的障害物の回避、狭い通路を連続して迂回しながら通過すること、突発的な妨害をリアルタイムで予測して柔軟に回避すること、混雑した人混みを通り抜けて自律的に補給ステーションを探すことなどが含まれる。

これまで、ロボットの多くはあらかじめ設定されたルート、あるいは遠隔操作による閉鎖環境での運用にとどまっていた。一方で、開放環境での自律的な行動は、実験室や閉鎖型団地よりはるかに複雑だ。ロボットは環境をリアルタイムで検知するだけでなく、交通ルールや人間の行動を理解し、周囲の対象の移動傾向を予測し、ミリ秒単位で安全な判断を下さなければならない。

高徳の関係責任者によると、途途の中核的なブレイクスルーは、「外出」「志向」「盲導」ができる点にある。あらかじめルートを設定する必要も、人間による遠隔操作も不要で、開放環境の中で自律的にナビゲーションや自律歩行を行い、さらに視界外の道路状況の変化まで検知できる。

同時に、途途は機械的に命令を実行するのではなく、思考した上で行動する。「喉が渇いた」という指示を聞くと、その意図を理解し、自ら販売場所を探して水を買いに行くことができる。また、盲導の場面では、この「思考」は周囲の環境に対する認識と理解へと変わる。障害物を識別するだけでなく、潜在的なリスクまで予測し、視覚障がい者にとって信頼できる「目」となる。高徳によると、現在では自然言語による一言の指示だけで、途途はコーヒーの購入や宅配便の受け取り、盲導・案内といった多様な任務を独立して担うことができる。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年4月20日