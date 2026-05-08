伝統的な長いちまきの生産・販売がピークを迎えた浙江省遂昌県

初夏を迎えた浙江省麗水市遂昌県では、地元名物の長いちまき「遂昌長粽」の生産と販売がピークを迎えている。端午節（端午の節句、今年は6月19日）前後には、遂昌県ではちまきを作る作業員が1300人以上になる。ちまき1つ当たり1.5元（1元は約23.1円）の報酬を手にすることができ、作業員の日給は平均400－500元に達する。新華網が伝えた。

2025年、「遂昌長粽」の注文数は900万本以上、売上高は1億8000万元に達した。そして、普段は農業を営んでいる3800人以上の人々の増収額が合わせて7600万元に達した。これにより一人当たり平均2万元の増収となった。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月8日