北京、初期の万里の長城に対し初の積極的な考古学調査を実施

考古学チームがこのほど、北京市昌平区大嶺溝村に位置する北斉時代（550 - 577年）の万里の長城の戍堡遺跡に対して考古発掘を実施した。北京市が初期長城に対して積極的な考古調査を行うのは今回が初めてであり、建築構造や施工技法、関連する歴史情報の解明を目指していることが、北京市文物局への取材で分かった。新華社が伝えた。

北京の初期長城を、明時代（1368―1644年）以前および明時代初期に築かれた、土や石などの自然材料を主体とする長城と定義している学者がいる。大嶺溝村の北東―南西方向に延びる山の尾根では、砕石を積み上げた北斉長城の遺構が低木の中にかすかに姿を現している。発掘予定の戍堡は城壁の南東側に寄り添うように築かれ、細長い袋状に外側へ伸び、谷を見下ろす位置にある。

考古学プロジェクト責任者であり、北京市考古研究院の副研究館員である尚珩氏は、「この戍堡遺跡の面積は約800平方メートルで、交通の要衝に築かれており、軍事防衛に適すると同時に後方支援にも便利な立地だ。現在までに、烽火台などの建築遺構が確認されている」と説明。

これは大嶺溝北斉長城戍堡遺跡のドローン斜面写真モデル図で、遺跡の「細長い袋状」の輪郭を識別できる。（画像提供：北京城市学院都市遺産保護・景観計画研究所）

尚氏は、歴史文献の記載が十分でないため、明長城と比べて人々の北斉長城に対する理解はまだ限られていると指摘。今回の考古学調査を通じて、建築様式や機能配置、軍事防衛制度、生業形態など、従来の歴史研究における北斉長城に関する認識の空白を埋めたいとしている。

2012年、国家文物局は「北京市長城認定に関する回答」の中で、大嶺溝長城を北斉長城と認定した。その後、放射性炭素年代測定などの鑑定結果により、遺跡の年代範囲がさらに明確になった。今回の発掘前の調査では、考古学者が遺跡周辺で北斉時代の特徴を明確に備えた「指捏紋瓦」も発見している。

5月7日、地中レーダーを使用してデータ収集を行う考古学チーム。撮影・陳鐘昊。

今回の考古調査では、新たな技術手段も導入された。北京城市学院都市遺産保護・景観計画研究所の研究者らは、現地に地上LiDAR、地中レーダー、マルチ魚眼パノラマカメラなどの設備を設置し、地表、地下、周辺環境に関するデータを収集している。

同研究所所長の劉蕊氏は、「これらの技術設備によって、考古遺跡を破壊することなく、地形や地下構造などの情報解明を支援できる。地中LiDARを例にすると、地下8メートル以内の地層構造の変化を探査でき、地下媒体が反射する電磁波の変動状況から、版築、石積み、瓦片などの考古学的手掛かりが示される可能性が高い」と述べた。

尚氏は、「多くの長城遺構は従来型の考古発掘条件を備えていないため、このような『非破壊考古』技術の導入を模索する必要がある。今後の発掘作業では、技術調査の成果と相互検証を行いながら、長城考古学における新たな技術手法をさらに検証していく方針だ」と説明。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月11日