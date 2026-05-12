宇宙貨物船「天舟10号」の打ち上げが無事成功

中国有人宇宙事業弁公室によると、宇宙貨物船「天舟10号」を搭載したキャリアロケット「長征7号遥11」が北京時間2026年5月11日午前8時14分、中国文昌宇宙発射場において打ち上げられた。約10分後、天舟10号はロケットからの分離に成功し、予定の軌道に投入された。その後、宇宙船の太陽電池パドルが順調に展開され、打上げミッションは無事成功した。今後、天舟10号は軌道上で運用中の宇宙ステーションコンビネーションとのドッキングを実施する予定だ。人民網が伝えた。

天舟10号には、船外宇宙服1式ならびに宇宙飛行士の軌道上滞在用消耗品、推進剤、応用実験（試験）装置などの物資が搭載されている。

今回のミッションは、中国の有人宇宙飛行が宇宙ステーションの応用・発展段階に入ってから、5回目の貨物補給ミッションであり、プロジェクト開始以来39回目の打上げミッションでもある。また、長征シリーズキャリアロケットとしては641回目の飛行であり、天舟宇宙船としては10回目の飛行となる。（編集YF）

「人民網日本語版」2026年5月12日