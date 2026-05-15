雄安新区の初夏　河北省

初夏を迎えた河北省雄安新区は、発展・繁栄のもたらす生命力に満ち溢れている。空は澄み渡り、大地には緑が広がっている。面積500ヘクタールの「中央緑谷」は、緑の脈動のようにスタートエリアを貫き、点在する建築物と緑地を繋いでいる。燕南堤では青く澄んだ水にさざ波が立ち、アカハジロが悠々と泳ぎ、カンムリカイツブリが水面をかすめるように滑空している。スタートエリアから、清らかな水と緑豊かな岸辺が広がる白洋淀の湖沼群までの風景は、都市と湖沼が互いに輝きを放ち合い、青い水と豊かな緑が交錯し、人と自然が調和して共生しており、質の高い現代都市の織りなす景色が広がっている。人民網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月15日