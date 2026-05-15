ファッションクリエイティブ産業拠点の構築を加速 江蘇省昆山
人民網日本語版 2026年05月15日14:28
江蘇省昆山市花橋経済開発区は、ここ数年、地理的優位性を拠り所として、企業と業界、団体、大学を連携させ、ファッションクリエイティブ産業を積極的に発展させ、「クリエイティブデザイン＋人材の集積＋全産業チェーン」という特徴的な発展モデルを段階的に形成してきた。新華網が伝えた。
同地区は、国内のテキスタイル・アパレルのリーディングカンパニーに立脚して、「晨風ファッションクリエイティブ産業パーク」を建設した。ファッション関連企業約150社とデザイン人材約300人が集まり、30以上の新鋭ブランドが育成された。完備されたアパレル全産業チェーンを基盤として、研究開発・パターン製作から生地生産やブランドPRまで全方位的なサポートをデザイナーに提供し、「人材育成―クリエイティブ・インキュベーション―市場へのマッチング」という優れたエコシステムが形成され、ファッションクリエイティブ産業の拠点の構築が進んでいる。（編集KM）
「人民網日本語版」2026年5月15日
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