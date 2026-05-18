2026年内蒙古自治区サッカースーパーリーグが開幕

内蒙古（内モンゴル）自治区の呼和浩特（フフホト）市で5月15日夜、小雨が降る中、2026年内蒙古自治区サッカースーパーリーグ（以下、「蒙超」）が開幕した。

ホームで開幕戦を迎えた呼和浩特チームは赤峰チームと対戦。赤と水色のユニホームの選手が鮮やかな緑のグラウンドを駆けまわり、スタジアムでは、雨で濡れた旗を振りながら応援する両チームのサポーターの声や手を叩く音が響いた。

開幕戦の前に行われた開会式では、同自治区の各地からやって来た盟や市の文化・芸術パフォーマーが次々と登場し、それぞれ特色ある90秒ずつのパフォーマンスを披露。地域の様子、民俗的情緒、都市の魅力を披露した。

この先4ヶ月にわたり、12チームが計79試合を行う。今シーズンの「蒙超」には合わせて選手527人が参加し、青少年を中心に、地元の優れたアマチュア選手や学生のほか、労働者や個人事業者、公務員など各業界からさまざまな年齢層の選手がそれぞれのチームを結成し、全ての人々が参加し、楽しむことができるサッカーリーグを実現している。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月18日