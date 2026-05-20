U17アジア・カップで中国が22年ぶりに決勝進出　23日に日本と対戦

サッカーのU17（17歳以下）アジア・カップの準決勝が北京時間5月20日早朝、サウジアラビアで行われ、中国が2対0でオーストラリアに勝ち、同大会では実に22年ぶりに決勝へとコマを進めた。

前半は両チームともに譲らず、0対0のまま試合を折り返した。均衡が破れたのは後半49分で、周雨諾選手が相手陣内でボールを奪うと、中国はカウンターに転じ、帥惟浩選手がペナルティーエリアに切り込み、ファーサイドに押し込んで、中国が1対0と先制した。

さらに、後半アディショナルタイムには、途中出場の謝晋選手がペナルティーエリア内でシュートを放ち、ダメ押しとなる2点目を奪った。

中国チームは、北京時間5月23日早朝に行われる決勝戦で、日本と対戦する。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月20日