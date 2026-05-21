長江デルタ地域1-4月の輸出入総額、同期最高の6兆1400億元に
人民網日本語版 2026年05月21日11:21
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上海税関の統計によると、2026年1-4月、長江デルタ地域の輸出入総額は前年比15.9％増の6兆1400億元（1元は約23.4円）に達し、同期として過去最高を更新した。全国の輸出入総額に占める割合は37.8％となった。このうち、輸出額は前年比13.6％増の3兆8300億元で、全国輸出総額の41％を占め、輸入額は同20.1％増の2兆3100億元で、全国輸入総額の33.5％を占めた。人民日報が伝えた。
1-4月、長江デルタ地域の「一帯一路」（the Belt and Road）共同建設国との輸出入額は前年比17.1％増の3兆900億元、同期間の全国の「一帯一路」共同建設国との輸出入総額の37.4％を占めた。地域的な包括的経済連携（RCEP）協定の他の加盟国との輸出入額は同27.9％増の2兆1300億元で、同期間の全国のRCEPの他の加盟国との輸出入総額の41.2％を占めた。ASEAN諸国との輸出入額は同23.7％増の1兆300億元で、同期間の全国のASEAN諸国との輸出入総額の37.6％を占めた。（編集JZ）
「人民網日本語版」2026年5月21日
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