2026年の端午節は3連休、振替出勤日なし

国務院弁公庁が発表した「2026年度の祝祭日スケジュールの一部に関する通知」に基づき、端午節（端午の節句）は振替出勤日無しで、6月19日（金）から21日（日）までが3連休となっている。

端午節3連休中は、高速道路料金は無料とならない。「重要な祝祭日における小型乗用車を対象にした高速道路料金徴収免除実施案認可に関する通知」によると、春節（旧正月）、清明節（先祖を祭る中国の伝統的な祭日）、労働節（メーデー）、国慶節の4つの法定祝祭日のみ、7人乗り以下の小型乗用車を対象に全国の高速道路料金が無料になる。

端午節以降の今年の法定祝祭日は、中秋節が9月25日～27日の3連休で、9月20日（日）が振替出勤日、国慶節は10月1日～7日の7連休で、10月10日（土）が振替出勤日となっている。（編集WB）

「人民網日本語版」2026年5月25日