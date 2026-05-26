浙江省寧波と新疆吐魯番と結ぶ直行便の運航が6月11日に再開へ

浙江省寧波櫟社国際空港と新疆維吾爾（ウイグル）自治区吐魯番(トルファン)を結ぶ直行便の運航が6月11日に再開を予定しており、それにより所要時間はわずか約5時間になる。中国の航空便の運航情報をまとめたアプリ「航旅縦横」のデータによると、同路線の飛行距離は3222キロで、運航再開後、寧波櫟社国際空港で運航されている国内線の直行便（経由なし）としては最長となる。

同路線は火曜日、木曜日、土曜日の週3便を予定している。寧波から吐魯番に向かう往路は午前、復路は午後が予定されており、新疆旅行などを計画する寧波の旅客にとってはとても便利な便となる。

吐魯番と結ぶ直行便が再開すると、寧波櫟社国際空港と新疆を結ぶ路線は烏魯木斉（ウルムチ）、庫車（クチャ）、伊寧（グルジャ）と結ぶ路線と合わせて計4本となり、旅客の選択肢が増えることになる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月26日