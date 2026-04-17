「天山山脈を貫通させたのは、天山の向こうに暮らす人々のため」

新疆維吾爾（ウイグル）自治区の旅行ガイドの迪麗努爾・吐爾遜江さんが、台湾地区から来た観光客に、「天山山脈を貫通させたのは、簡単だからではなく、天山の向こうに暮らす人々のため」と紹介する動画が、最近ネット上で注目を集めている。そしてその心のこもった紹介が、ネットユーザーたちの胸を打っている。

動画は、迪麗努爾さんが団体客を連れて新疆南部を観光し、バスで天山勝利トンネルを通過した際に撮影されたもので、彼女はこのスーパープロジェクトを詳しく紹介している。

そして、「国民にはこのような通行しやすい道路が必要。中国は山を動かし、川を従えさせることすらできる。しかし国が天山山脈を貫通させたのは、それが簡単だからではなく、そこに暮らす人々がいるからだ。標高3000メートル以上の天山山脈の奥深くで、中国人は揺るぎない決意で、山の中腹22.13キロを掘削し、世界最長の高速道路のトンネルである天山勝利トンネルを作り上げた」と紹介。

天山勝利トンネルがある新疆の烏魯木斉（ウルムチ）と尉犁（ロプノール）を結ぶ烏尉高速公路（高速道路）は2025年12月26日に開通した。旅行業に従事している迪麗努爾さんは、「関連の資料をチェックしていた時に、深い感銘を受けたので、その感動と誇らしい気持ちを、新疆に来る観光客の皆に伝えたいと思った」と話す。

彼女は、「新疆の雪山や草原、湖についてだけでなく、『奇跡のインフラ』についても伝えたい。新疆観光はどんどん便利になっている」とする。

烏尉高速道路の路線図。

天山山脈を貫く天山勝利トンネル建設は、烏尉高速道路建設において重要なプロジェクトだった。そして同高速道路が開通すると、新疆北部から天山中部地域を経由して、新疆北部南部に向かう際、所要時間が最も短い高速道路となった。天山山脈を越える時間が3時間から約20分に短縮され、車で烏魯木斉から庫爾勒（コルラ）まで向かう場合の所要時間も7時間から3時間半にまで短縮した。

天山勝利トンネルの建設の難度はどれほど高かった？

長さ約22.13キロの天山勝利トンネルは、南京長江大橋5基の総和に相当する。天山山脈を掘削して、非常に長いトンネルを建設するためには、高い標高や厳しい寒さを克服するほか、低酸素状態の中で工事を進め、さらには、地質が複雑という難関も攻略しなければならなかった。作業員たちは世界レベルの革新的技術をいくつも駆使して、工期を大幅に短縮し、わずか52ヶ月で「勝利」を収め、トンネルを開通させた。

天山勝利トンネルの入り口側に設置されたトンネルボーリングマシン「天山号」

さらに、建設チームは天山勝利トンネル建設のために、「天山号」と「勝利号」という2基のシールドマシンも開発した。同2基は、世界レベルの複雑な地層でも、安全かつ環境を保護しながら、効率よく掘削作業を進めることを可能にした。

トンネル内部の壁には青空や雲、星空、砂漠、コトカケヤナギなど、新疆ならではの自然の景色が描かれており、トンネル内を走行するとまるでギャラリーを通過しているような体験をすることができる。これらのデザインは、地域の特色をPRできるだけでなく、ドライバーや同乗者の視覚的な疲労を緩和でき、約20分間のトンネル内走行を、景色を楽しみながら運転することができる。

烏尉高速道路が開通し、新疆の多種多様な絶景が一本の道でつながり、ネットユーザーから「一生に一度は絶対に通ってみたい道リスト」として注目を集めている。烏魯木斉から出発すると、天山の氷河や草原、牧場、森林、峡谷、ゴビ砂漠、湿地などを順番に見ることができ、圧巻の大作映画のワンシーンのような景色を次々と見ることができる。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年4月17日