国家データ局、トークン経済の発展推進を業務体系の一環に

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国家データ局の劉烈宏局長（党組織書記）は5月22日、トークン経済についての座談会を開催した。トークンは大規模AI（人工知能）モデルがテキスト、コード、画像、音声、動画などあらゆる情報を処理する時の基本単位であり、今やAIサービスの計量単位、決済単位、統計単位になりつつある。同局は今後、トークン経済の発展推進を業務体系に組み込み、追跡研究を続け、社会各界の提案を取り入れ、産業の質の高いデータセット構築と全国一体化演算能力ネットワーク構築を重点に据え、データ要素の市場化配置改革を踏み込んで推進し、トークン経済の質の高い発展を後押しするとしている。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年5月26日