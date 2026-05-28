中国2隻目の国産大型クルーズ船「愛達・花城号」が試験航海から凱旋

中国にとって2隻目となる国産大型クルーズ船「愛達・花城号（アドラ・フローラシティ）」が27日、11泊12日にわたる試験航海を終え、中国船舶集団（CSSC）の上海外高橋造船5号埠頭‌に着岸した。船全体の試験項目149項目はいずれも厳正な検証をパスし、試験航海は無事完了した。試験航海の完了を受け、「愛達・花城号」は、各エリアごとの仕上げ工事とシステム全体の最終調整という最終段階に全面的に移行する。計画によると、11月6日に上海で引き渡され、11月22日に広東省広州からの初航海が予定されている。新華網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月28日