殷墟博物館に「夏の博物館ブーム」到来　河南省安陽

夏が訪れ、河南省安陽市にある殷墟博物館を訪れる来館者は増加の一途をたどっている。展示ホールは大勢の人々で賑わい、課外学習の生徒たちは、甲骨や青銅礼器の展示ケースを囲み、熱心に解説に耳を傾けている。また、観光客は、ガラスの展示ケースの前で足を止め、素朴な造りの土器や精巧な玉の飾りなどに目を奪われていた。殷（商）文明を全面的に展示するこの博物館では、約4千点（セット）の文化財を展示することで、3千年前の殷（商）の時代の場景を再現しており、ますます多くの人々が殷墟を訪れ、中華文明の根源の秘密を読み解く機会を提供している。人民網が伝えた。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年5月29日