「博物館の夜」イベントが塞上老街歴史文化街区で開催 内蒙古・呼和浩特
人民網日本語版 2026年05月19日14:27
内蒙古（内モンゴル）自治区呼和浩特（フフホト）の塞上老街歴史文化街区で18日、「博物館の夜」イベントが開催された。同イベントは、呼和浩特塞上老街歴史文化街区を舞台に、没入型パフォーマンスにより、「草原」「黄河」「長城」という三大文化テーマを繋ぎ、各盟・市の特色ある文化シンボルや無形文化遺産の資源を融合させ、各民族が融合・共生する「多元一体」の文化特性を表現している。新華網が伝えた。（編集KM）
「人民網日本語版」2026年5月19日
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