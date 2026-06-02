「最も美しい天山の道路」と呼ばれる独庫公路が6月1日から通行再開

「景色が最も美しい天山の道路」と呼ばれている新疆維吾爾（ウイグル）自治区の天山山脈を貫く独庫公路の通行が6月1日から正式に再開した。今年の通行再開セレモニーのメイン会場となった巴音郭楞蒙古（バインゴリン・モンゴル）自治州和静県巴音布魯克(バヤンブラク)鎮では、発車の合図となるクラクションが響き渡ると、キャンプカーやオフロードカー、バイクなど数百台が、爽やかな日光を浴びながら、「独庫の旅」を楽しむために、天山山脈の奥地へと向かっていった。同日、独山子（ドゥシャンジ）区、烏蘇(ウス)市、庫車(クチャ)市など5地級市・地区・自治州7県・市などの独庫公路も全線で開通した。中央テレビニュースが伝えた。

北の独山子と、南の庫車を結ぶ独庫公路の全長は約561キロで、天山山脈を南北に貫いている。山地の気候の影響で、毎年冬になると、積雪が多くなるため、封鎖され、通常は翌年6月頃に通行が再開される。

この道路の周囲には、雪山や峡谷、森林、草原、湿地、ゴビ砂漠といったさまざまな景色が広がり、走るだけで多種多様な地形を見ることができ、四季が移り変わる絵巻物の中を走っているような感覚になるため、「5キロ走ると天気が変わり、1日で四季を体験できる」と言われている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年6月2日