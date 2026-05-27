サイクリング観光を通して外国人に上海を紹介するインバウンド観光プランナー・劉礼超さん

「China Travel（中国旅行）」がトレンドとなっているのを背景に、インバウンド観光の人気も高まり、上海から中国に入国する外国人がますます増えている。金融機関で働いていた劉礼超さんは、外国人のクライアントに付き添いサイクリングをした際、そのペースであれば、いろんな文化背景の人でも自然にリラックスでき、交流もよりスムーズになることに気付いた。そして、2024年に金融機関を辞めて、インバウンド観光プランナーになり、外国人観光客の旅行プランをオーダーメイドで作成し、リアルで人情味あふれる中国の都市を立体的に見てもらうようになった。新華社が伝えた。

劉さんはサイクリング観光を通して、世界各地からやって来た外国人観光客に、上海観光をじっくり楽しんでもらい、上海の魅力を紹介しており、観光スポットを急いで巡るのではなく、目に入ったものを気軽に紹介している。

劉さんが設定したコースは、流れるようなストーリー性があり、優雅な上海ならではの「海派文化」や、人情味がある賑やかな街中、活力あふれる近代化な上海などを堪能できるようになっている。劉さんは、「これは文化の双方向の交流の過程で、外国人観光客に最もリアルな中国と普段の様子を見てもらいたい」としている。（編集KN）

「人民網日本語版」2026年5月27日