渤海初の1千億立方メートル級大型ガス田・第2期開発プロジェクトの基本構造が竣工

渤中19-6ガス田・第2期開発プロジェクトにおけるプラットフォーム3基の基本構造が2日、海油工程天津スマート製造基地で竣工した。これにより、渤海で初めてとなる1000億立方メートル級ガス田の第2期開発プロジェクトの建設が加速段階に入ったことになる。新華網が伝えた。

渤海中部海域に位置する渤中19-6ガス田は、確認されている天然ガス地質埋蔵量が2千億立方メートル、石油地質埋蔵量が2億立方メートルをそれぞれ上回る、中国東部初の大型・一体型1000億立方メートル級大型ガス田となっている。第1期開発プロジェクトは2023年11月に生産をスタートし、第2期開発プロジェクトでは、採掘プラットフォーム3基および鋼鉄製台座3基の新設が計画されている。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月3日