中国とエジプトの中央銀行が二国間通貨スワップ協定を更新

中国人民銀行（中央銀行）が6月3日に明らかにしたところによると、人民銀はこのほど、エジプト中央銀行との間で二国間通貨スワップ協定を更新した。スワップ規模は、これまでの180億元（1元は約23.6円）/807億エジプトポンド（1エジプトポンドは約3.1円）から、300億元/2030億エジプトポンドに拡大。協定の有効期間は3年間で、双方の合意により延長が可能だ。

人民銀は、「双方が二国間の通貨スワップ協定を更新し、スワップ規模を拡大したことは、両国の通貨金融協力のさらなる深化、両国間の自国通貨の使用拡大、二国間貿易・投資の円滑化促進、金融市場の安定維持に寄与するだろう」としている。（編集KS）

「人民網日本語版」2026年6月4日