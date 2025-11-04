中国人民銀行と韓国銀行、二国間通貨スワップ協定を更新
人民網日本語版 2025年11月04日14:12
国務院の承認を経て、中国人民銀行（中央銀行）と韓国銀行（同）はこのほど二国間通貨スワップ協定を更新した。規模は人民元建てで4000億元（1元は約21.7円）/韓国ウォン建てで70兆ウォン（1ウォンは約0.1円）、協定の有効期間は5年間、双方の合意により延長が可能だ。
両国が再び二国間の通貨スワップ協定を更新したことは、両国の通貨・金融協力をさらに深化し、二国間貿易の円滑化を促進し、金融市場の安定維持に寄与するものだ。（編集KS）
「人民網日本語版」2025年11月4日
