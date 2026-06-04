JSQ型特別貨物車両の「中亜班列」が運行開始　貴州省初

完成車を積載したJSQ型特別車両（自動車輸送専用の貨物車両）の国際定期貨物列車「中亜班列」が3日、貴州省の国鉄成都局貴陽鉄道物流センター改貌営業部貨物駅からゆっくりと出発した。これにより、貴州省で初めてとなるJSQ型特別車両の運行が正式にスタートした。新華網が伝えた。

今回運行が始まった中亜班列は、計29両編成で、貴州省で生産された新エネルギー車261台を主に輸送する。列車は、新疆維吾爾（ウイグル）自治区霍爾果斯（ホルゴス）通関地から出国し、約15日間かけて、終点となるカザフスタン鉄道の通関地・アルティンコリ駅に到着する。同列車の運行がスタートしたことで、貴州省の現地企業と中央アジア地域との貿易往来が効果的に保障されることになる。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月4日