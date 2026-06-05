トキの個体数が着実に増加　陝西省

全世界でわずか7羽しか生き残っていなかった野生のトキが1981年、陝西省漢中市洋県姚家溝で発見されてから、この「東洋の宝石」の絶滅回避に向けた救済の幕が開いた。新華網が伝えた。

それから45年間にわたり、現地では、個体数繁殖という核心的な目標をしっかりと見据え、野生個体数の動態追跡と保護に努め、トキの救助と人工繁殖に関する科学研究上の難問の攻略を強化してきた。そして、野外保護と人工繁殖が同時に効果を発揮する質の高いプロセスを探索し、トキの全活動地域において農薬や化学肥料の散布禁止政策を推進することで、その原生態の生息環境を最大限維持してきた。数十年の継続的な努力によって、トキの個体数は着実に増加し、絶滅の危機から段階的に脱しつつある。2026年現在、世界のトキの個体数はすでに1万2千羽を上回った。（編集KM）

「人民網日本語版」2026年6月5日